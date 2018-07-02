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02 Temmuz 2018 13:15

Van’da ‘Dijital Hastane ve E-Nabız Eğitimi’ çalıştayı

Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan hizmetlerin daha etkili ve verimli olarak günümüzün gelişmişlik düzeyine uygun bir şekilde sunulmasını sağlamak için hastanelerin dijital seviyelerinin arttırılması ve HIMSS EMRAM Seviye 6 ve 7 hedeflerine ulaşılması amacıyla Van’da “Dijital Hastane ve E-Nabız Eğitimi” çalıştayı düzenlendi.

Van’da ‘Dijital Hastane ve E-Nabız Eğitimi’ çalıştayı

02 Temmuz 2018 13:15


Van İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde DoubleTree By Hilton Hotel’in konforans salonunda gerçekleştirilen çalıştaya; Van, Bingöl, Bitlis Muş, Siirt, Şırnak, Ağrı, Iğdır, Kars, Tunceli ve Batman illerindeki hastanelerden yöneticiler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştayta konuşan Van Sağlık Müdür Vekili Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş’in ardından Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Köse, ‘2018 HIMSS EMRAM Hedeflerimiz ve Yol Haritası’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda, 2017 yılında yürütülen HIMSS çalışmaları ile 2018 yılında güncellenmiş olan HIMSS EMRAM kriterleri anlatan Köse, hastanelerin Seviye 6 için izlemeleri gereken adımlar hakkında bilgiler verdi.


Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden Esra Zehir de ‘Sağlıkta Dijitalleşme Süreci ve Hedeflerimiz’ başlıklı bir sunum yaptı.




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