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Van'da ‘Diyabet Günü' kutlandı

Van’da Diyabet Gazetesi tarafından ‘14 Kasım Diyabet Günü’ nedeniyle bir program düzenlendi.

Van'da Diyabet Gazetesi tarafından ‘14 Kasım Diyabet Günü' nedeniyle bir program düzenlendi.


Elite World Van Hotelde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Diyabet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Çurku, kendisinin de bir diyabet hastası olduğunu ifade ederek, “Üç ay önce kardeşimi diyabet hastalığından kaybettim. Ailemde birçok kişi diyabet hastasıdır. Bu anlamda böyle bir gazete çıkarmaya karar verdim ve gazetemiz Van, Hakkari, Muş ve Bitlis illerine hizmet veriyor” dedi.


Daha önce aylık olarak çıkan gazetenin artık haftalık çıktığını dile getiren Çurku, “Diyabet Gazetesinde şeker hastalığı hakkında bilgilendirmenin dışında diğer sağlık alanlarıyla ilgili de haberler bulunuyor. Amacımız, halkımızın diyabet başta olmak üzere sağlıkla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve onlara ön ayak olmaktır” ifadelerini kullandı.


Diyabet hastalığının sinsi bir hastalık olduğunu da sözlerine ekleyen Çurku, birçok kişinin belki bu hastalığa yakalandığından haberi yok. Bu nedenle halkımızın diyabet konusunda daha çok duyarlı olmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.


Jandarmanın yoğun katılım sağladığı program, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Hilal Düzel tarafından yapılan sunumla sona erdi.

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