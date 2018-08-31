Van YYÜ Ziraat Fakültesi Mezunu Muhammed Kral, iki yıl önce bir proje kapsamında daha önce bulduğu az sayıda yerli tohumla bir dönümlük bahçesinde bir deneme yaptı. Deneme sonrası verimli bir hasat alan Kral, bahçesinden elde ettiği tohumlara ek olarak, Türkiye’nin birçok noktasından da yerli tohum topladı. Topladığı yerli tohumları oluşturduğu 27 dönümlük arazide çoğaltmayı başaran Kral, tarlasında 104 çeşit domates, 54 çeşit biber, 42 çeşit kavun, 26 çeşit karpuz, 9 çeşit patlıcan ve 11 çeşit salatalık ile fasulye, bamya, mısır gibi sebzeler yetiştiriyor. Konuya ilişkin İHA muhabirine konuşan yerli tohum üreticisi Muhammed Kral, birim alanında daha fazla ürün elde etmek için GDO’lu (Genetiği değiştirilmiş organizmalar) tohum ve kimyasallar kullanarak üretim yapıldığını ve dolayısıyla hem toprakların, hem de insan sağlığının tehlike altına girdiğini belirtti.

“Kaybolan çeşitlerimizi yetiştirip, korumaya çalışıyoruz”

Anadolu’da yıllarca ekilen ve soyu muhafaza edilen sebzelerin, ilk günkü orijinalliğinde özlenen tat ve kokuda tarlalarında yetiştirmeyi başardıklarını ifade eden Kral, sebze ve meyvelerin tohumlarını çoğaltarak devletin tohum bankasına bağışlamayı hedeflediklerini söyledi. Yerli tohum üreticisi Kral, “Ülkemizin dört bir yanından toplanan yerli tohumlarla üretimler yaptık. Biz bu tohumlar doğal yollarla ıslah edip, geliştirip kendi tohumlarımızla üretim yapıyoruz. Kaybolan çeşitlerimizi karşılık gözetmeden yetiştirip, korumaya çalışıyoruz. Fakat istediğimiz ilgiyi görmek bir yana pazarda dahi kendimize yer bulamıyoruz. Milli değerler söz konusu olunca karşılık beklemeden her zaman yanımızda olan Van Gölü Havzası Florası Derneği Başkanı Fuat Eser gibi Van Valisi, İpekyolu ve Tuşba Kaymakamlıkların yanımızda olup bize destek vermelerini ve değerli olduğunu düşündüğümüz bu projeye sahip çıkmalarını ümit ediyoruz” dedi.

Tamamen doğal süreçler ve geleneksel tarım yöntemleri kullanarak ürettikleri ürünlerden dolayı yetkililerden destek talep eden Kral, “Biz burada herhangi bir ilaç kullanmadan üretim yapmaya çalışıyoruz. Kaybolmakta olan çeşitlerimizi de koruyup geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çok fazla emek veriyoruz. Hastalıklardan insanımızı korumaya çalışıyoruz. Bunun için de bize destek vermelerini rica ediyoruz. Biz milli değerlerimizi gözetirken, bürokratlarımızın da her zaman yanımızda olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.