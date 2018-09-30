Van'da Doğu'nun Kanatları Erçek Gölü 8. Flamingo Festivali

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen Doğu'nun Kanatları Van Erçek Gölü 8. Flamingo Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen ve Van Valiliği ile İpekyolu Kaymakamlığı tarafından desteklenen "Doğayı Koruyorum, Kuşları Seviyorum" temalı festival, merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Erçek Gölü sahilinde yapıldı. Sahilde oluşturulan gözlem alanında vatandaşlar flamingo ve çok sayıda kuş türünü dürbünlerle izleme fırsatı buldu.

Festivalle ilgili gazetecilere konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Erçek Gölü'nün Türkiye'nin en önemli kuş cennetlerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye'de yaklaşık 453 kuş türünün olduğunu ve bunlardan 232 türünün Erçek Gölü'nde görüldüğünü ifade eden Belediye Başkan Vekili Öztürk, “Erçek'teyiz, Erçek Gölü'ndeyiz. Erçek Gölü aynı zamanda kuş cenneti demektir. Aynı zamanda doğa harikası, flamingolara ev sahipliği yapan göl demektir. Bildiğiniz gibi Türkiye'de 453'e yakın kuş türü var. Bu kuş türünün 232'sini Erçek Gölü'nde görme imkanımız var. Dolayısıyla bugünde sabahın erken saatlerinde Erçek'te 8'incisini düzenlediğimiz festivaldeyiz. Flamingoların, allı turnaların görsel şovunu görmeye geldik. Şu anda burada flamingoların görsel şovunu idrak ediyoruz. Van Valiliği, İpekyolu Kaymakamlığı ve belediyesi olarak etkinliklerimiz bundan sonrada devam edecektir. Buradaki amacımız, kuş cennetini tüm Van'a, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak, göstermek, farkındalık oluşturmaktır. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Festival Karagündüz Mahallesi'nde yapılan kahvaltının ardından, Erçek Mahallesi'ndeki alanda devam etti.

“Burası ‘kuş cenneti' diye anılmaya değer bir yer”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik sonrası kürsüye çıkan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel ise, Erçek Gölü'ndeki kuş popülasyonu hakkında bilgi verdi. Erçek Gölü'nün çok önemli kuş bilim alanı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Adızel, “Bizim tespit ettiğimiz 232 kuş türü yaşıyor. Amacımız burada bir farkındalık oluşturmak. Asıl hedefimiz bu canlıları kurumaktı, ama böyle bir turizm etkinliğiyle birleşince harika bir şey ortaya çıktı. Ben bunun devamını diliyorum. Burası ‘kuş cenneti' diye anılmaya değer bir yer. Umarım önümüzdeki festivallerde Erçek Gölü'nü kuş cenneti olarak anılmasını isterim” diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, acı ve gözyaşlarının yerini güzel etkinliklere bıraktığını belirterek, “Bu güzel fırsatları heba etmemek adına, önümüzdeki yerel yönetimlerde bunu iyi bilmemiz lazımdır. Biri imar ediyor, öbürü yıkıyor. Biri inşa ederken, öbürü bombalıyor. Biri sevgi diyor, öbürü kin ve nefret diyor. Biri kardeşlik diyor, öbürü düşmanlık diyor. Bu hainlere hiçbir zaman fırsat vermememiz lazım. Birlik ve berberliğimiz adına bu güzel etkinliklerin devamı için organizasyonu yapan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, Trokya Anadolu Kartalları ve Kafkas Dans Gösterisi sahne alarak, vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

Programa Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.