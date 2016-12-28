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28 Aralık 2016 11:09

Van’da dondurucu soğuklar

Van’da dondurucu soğuklar

28 Aralık 2016 11:09

VAN (İHA) – Van’da etkili olan soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilerken, Güzelsu Deresi ise kısmen dondu.
Van’da önceki gün etkili olan kar yağışının ardında gece saatlerinde eksi 13 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, kenti adeta dondurdu. Soğukların etkisiyle Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Deresi kısmen donarken, kent merkezindeki binaların ve Hz. Ömer Camii’nin kubbesinde oluşan buz sarkıtları bir metreyi buldu.
Bu arada Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) bazı fakülte binalarında ise bir metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Buz sarkıtlarının tehlike oluşturduğunu belirten Mehmet Utanç, “Buz sarkıtları tehlike oluşturuyor. Birine değerse ölüme kadar götürür. İnsanların dikkat etmesi gerekir. Şırnaklıyım orada buz sarkıtları oluşuyor, ama bu kadar değil. Burada, Şırnak’ın en az iki üç katı kadar kar ve sarkıt oluşuyor” dedi.
Bölgede ciddi soğuklar olduğunu söyleyen Salih Yıldız ise, “Bölgemizde Van ve Erzurum gibi iller çok soğuk oluyor. Gördüğünüz gibi bir metreden daha uzun buz sarkıtları oluşmuş. Hatta bazı sarkıtlar bir insan boyunu geçiyor. Çok tehlikelidir. Kafamıza falan düşse, Allah korusun sonuç çok kötü olur. Sarkıtların altlarında geçmememiz gerekir. Özellikle binaların giriş çıkışlarında çok dikkat etmek gerekir. Her sene buz sarkıtları oluşuyordu, ama bu sene daha fazla sarkıt var” diye konuştu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise, özellikle gece saatlerinde yaşanabilecek buzlanma ve don olayına karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.



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