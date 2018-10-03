Van'da ‘Duman-6' uygulaması

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ‘Duman-6' uygulaması kapsamında 9 iş yerinde arama yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yasadışı sigara ticaretinin önlenmesi ve gümrük kaçağı sigaraların toplum nezdinde ulaşabilirliğinin engellenmesi amacıyla 2 Ekim 2018 günü Türkiye genelinde ‘Duman-6' uygulaması gerçekleştirildiği belirtildi. Duman-6 uygulaması kapsamında il merkezinde 8, Başkale ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 9 iş yerinde, 18 ekip ve 68 personel ile gerçekleştirilen uygulamada, 553 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaralarla ilgili 5 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.