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Van'da ‘Duman-6' uygulaması

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ‘Duman-6’ uygulaması kapsamında 9 iş yerinde arama yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ‘Duman-6' uygulaması kapsamında 9 iş yerinde arama yapıldı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yasadışı sigara ticaretinin önlenmesi ve gümrük kaçağı sigaraların toplum nezdinde ulaşabilirliğinin engellenmesi amacıyla 2 Ekim 2018 günü Türkiye genelinde ‘Duman-6' uygulaması gerçekleştirildiği belirtildi. Duman-6 uygulaması kapsamında il merkezinde 8, Başkale ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 9 iş yerinde, 18 ekip ve 68 personel ile gerçekleştirilen uygulamada, 553 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi.


Ele geçirilen sigaralarla ilgili 5 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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