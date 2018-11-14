Van'da "Dünya Diyabet Günü" etkinliği

Van İl Sağlık Müdürülüğü, Sağlık Bakanlığınca "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla hastalık hakkında toplumsal farkındalık sağlamak ve halkı bilgilendirmek amacıyla Van'da etkinlik düzenledi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı personelleri, “15 Temmuz Şehitler Meydanında” sağlıklı yaşam aracın katılımıyla stant açarak vatandaşlara sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, şeker ölçümü, boy kilo ölçümü, obezite ve diyabet konularında bilgilendirmeler yaparak katılımcılara broşürler dağıtıldı. Ayrıca etkinlikte müzik dinletisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile izlenmiş ve eşzamanlı olarak kan şekeri ölçümleri yapıldı. Diyetisyenler tarafından kişilere özel danışmanlık hizmeti verilirken, kan şekeri ölçümü sonucu riskli çıkan vatandaşların sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla ilde diyabet hastalığına farkındalık oluşturmak için bu tür bir etkinliğe imza attıklarını aktaran Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, diyabet hastalığının dünyada ve Türkiye'de en yaygın hastalıklardan birisi olduğunu söyledi. Dr. Sünnetçioğlu; “Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır. Bu bireylerin çoğu; düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlene bilinir olduğu tip 2 diyabetli bireylerdir. Ailelerin tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır. Sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmelidir. Hala diyabetle yaşayan 2 kişiden 1 'i tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu tip 2 diyabetidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir. Bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhis etmede hayati öneme sahiptir” dedi.

Dr. Sünnetçioğlu, “Bu nedenle sağlıklı ve diyabet riski taşıyan bireylerin diyabetin önlenmesi konusunda eğitilmesi ve farkındalığın artırılması kapsamında; tüm sivil toplum kuruluşları ile sektörle iş birliği halinde diyabetli birey ve yakınlarına eğitim düzenlemekle beraber bu gün ilimizde haftalık çıkan Diyabet Gazetesi ile Elite World Van Hotel'de diyabet konulu sempozyum düzenlenmiştir. Ayrıca bilgilendirme farkındalık faaliyetleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanında diyetisyenlerimiz ve sağlık personellerimiz tarafından açılan stantta kan şekeri, tansiyon ölçümü ve bilgilendirme broşürleri dağıtımı yapılmaktadır. Diyabete mücadelenin tüm günlere yayılarak fiziksel bir alışkanlık haline getirilmesi, hastalığın oluşmasında etkili olan risk faktörlerini azaltması yönündeki çalışmalarımız ve özverimiz artarak devam edecek olup diyabet tedavisi ve desteğinin sürekli erişile bilir olması önemle arz etmektedir” şeklinde konuştu.