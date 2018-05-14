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14 Mayıs 2018 14:18

Van’da “Dünya Göçmen Kuşlar Günü’’ etkinliği

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14.

Van’da “Dünya Göçmen Kuşlar Günü’’ etkinliği

14 Mayıs 2018 14:18

Bölge Van İl Şube Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından “Dünya Göçmen Kuşlar Günü’’ nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.


YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde yapılan etkinliğe; Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van İl Şube Müdürü Yunus Bakıcı, Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Fatma Nisa Erimez ve YYÜ Biyoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Atilla Durmuş katıldı.


YYÜ Zeve Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, on beş günlük tedavilerinin ardından arı ile kızıl şahin kuşları da öğrencilerle birlikte doğaya salındı.




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