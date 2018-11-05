Van'da “e-belediye bilgi sistemi” eğitimi

Van'da, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından e-belediye bilgi sistemi eğitimi verildi.

Elite World Van Hotelde düzenlenen eğitim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Eğitimde açılış konuşmasını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, ‘bilgi çağı' ve ‘bilgi toplumu' gibi kavramların, içinde yaşadığımız yüzyılı ve 21. yüzyıl toplumlarını belki de en iyi şeklide tanımlayan kavramlar olduğunu ifade ederek, sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru hızlı bir geçişin söz konusu olduğunu söyledi. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her alanı etkilediği gibi kamu yönetimi alanını da derinden etkilediğini dile getiren Zorluoğlu, “Elektronik devlet, dijital devlet ya da kısaca e-devlet; kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar ve ticari kurumlar arasındaki her türlü alışverişte bilgi teknolojilerinin kullanılarak etkinlik, performans ve verimlilik artışını hedefleyen bir kamu yönetimi anlayışını ifade etmektedir. Kamu kurumlarında ve özellikle vatandaşlara en yakın hizmet kuruluşları olan belediyelerde, e-devlet uygulamaları ile verimlilik büyük ölçüde artmakta ve devlet-vatandaş ilişkisi farklılaşmaktadır. Vatandaşlar ulaşmak istedikleri bilgiye ve resmi evraklara daha az bürokratik işlemle daha hızlı bir şekilde 7 gün 24 saat erişebilmekte, böylece bir yandan devlet saydamlaşmakta, öte yandan vatandaşlar da devletin karar mekanizmalarında daha aktif olarak yer alabilmektedirler” dedi.

E-devlet ve e-belediyecilik gibi interaktif uygulamaların sadece prestij sağlayan ya da maliyet azaltan bir kamu hizmetleri sunum şekli olmadığına dikkat çeken Zorluoğlu, “Bunlara ilave olarak profesyonel, şeffaf, denetlenebilir, katılımcı ve etkin bir kamu yönetimi anlayışının da temel gereklerindendir. Bu nedenle de gerek kamu hizmetini alacak olan vatandaşlar bakımından, gerekse hizmeti sunacak kamu kuruluşu bakımından zaman, kaynak ve personel tasarruf sağlayarak, maliyetlerin azalmasına, hizmet sunumunun hızlanmasına, hizmete erişimin daha kaliteli ve etkin olmasına katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Ancak ‘e-belediyecilik' kavramı, sadece web sitesini kurmak değildir”

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin belediyeler bakımından, kentler açısından üç önemli işlevi yerine getirme potansiyeline sahip olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, “Bu işlevlerden ilki toplu taşıma, ulaşım, su ve kanalizasyon gibi temel kentsel sistemlerin yönetiminde, veri toplanması, sınıflandırılması, işlenmesi ve yönetsel kararların alınması süreçlerinde destek olmalarıdır. İkincisi, bu teknolojilerin yerel yönetimler ve kent bürokrasisi ile merkezi yönetim, vatandaşlar ve ticari kuruluşlar arasındaki iletişim sorununu ortadan kaldırabilecek potansiyel taşımalarıdır. Üçüncüsü ise, gelişmiş birer telekomünikasyon altyapısına sahip kentlerin ekonomik yatırımlar için birer çekim merkezi olmalarıdır. Ülkemizde en küçük belde belediyesinden milyon nüfuslu büyükşehir belediyelerine kadar hemen hemen tüm belediyelerin kendisine ait bir resmi web sitesi olduğu malumdur. Ancak ‘e-belediyecilik' kavramı, sadece web sitesini kurmak değildir. Web sitesi üzerine ara yüzü ya da linki yerleştirilen birçok interaktif uygulama ve bağlantının da oluşturulmasını gerektirmektedir” diye konuştu.

“E-belediye bilgi sistemi, toplam 68 modülden oluşuyor”

Türkiye'deki e-belediye uygulamaları arasında çok büyük uçurumlar olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle büyük ölçekli belediyeler çeşitli bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak hem kendi yönetsel etkinliklerini artırma hem de vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunma yolunda önemli adımlar atmışken, başta küçük ölçekli belediyeler olmak üzere birçok belediyede bu konunun stratejik önemi henüz kavranmamış ve gerekli adımlar atılmamıştır. Ancak e-belediye uygulamalarının en küçüğünden en büyüğüne, belediyelerde yaygınlaştırılması ve konunun tek elden merkezi düzeyde koordine edilmesi bir zorunluluktu. E-belediyecilik konusunda hükümetimizin inisiyatif alması, yerel yönetimler alanında ciddi birikime sahip İçişleri Bakanlığımızın gerekli interaktif programları büyük oranda tamamlayarak kademe kademe hayata geçirmesi ve bugünkü eğitim programları gibi organizasyonlarla da uygulayıcıları bilgilendirmesi, bu bakımdan takdire şayandır. E-belediye bilgi sistemi, temel belediye hizmetlerini kapsayan toplam 68 modülden oluşuyor. İçişleri Bakanlığımız tarafından şu ana kadar elektronik bilgi sisteminden ruhsat bilgi sistemine, karar organları modülünden personel hizmet alımı ve bütçe modülüne kadar 9 modül tamamlanarak hizmete sunuldu. Bu yıl içerisinde 6 modül, 2019 yılı sonuna kadar da kalan 33 modül tamamlanacak. Diğer 20 modül de yerel yönetimler alanında önemli görevleri olan bir diğer bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hazırlanıyor. Tabii bir taraftan da bakanlığımızca bu programların her geçen gün daha fazla belediye tarafından kullanılmasına dönük yoğun çalışmalar yürütülüyor. Hazırlanan e- belediye bilgi sistemi ile vatandaş odaklı bir yerel yönetim yapısının oluşturulmasına büyük katkı yapılacak, hizmet süreçleri basitleştirilecek, hizmetlerde standardizasyon sağlanacak, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı kurulacak, kısaca vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin, kaliteli bir şekilde yararlanmasına ve bu hizmetlerdeki bürokratik işlemlerin azaltılmasına destek sağlanmış olacaktır.”

“Gece gündüz bu proje üzerinde çalışıyoruz”

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu ise, e-belediye bilgi sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. E-belediye sistemi projesinin Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer aldığını ifade eden Hacıbektaşoğlu, “1,5 senedir gece gündüz bu proje üzerinde çalışıyoruz ve şu anda 45 belediye bu sistemde çalışıyor. Belediye bilgi sistemi, Türkiye'nin en büyük projelerinden bir tanesidir. Çünkü bilgi teknolojileri alanında da dünya çapında da çok büyük sistemdir. Türkiye'nin en temel bilgi teknolojileri sistemlerinden bir tanesidir. 500 binin üzerinde kullanıcısı olan bir sistemden bahsediyoruz. Bu sadece belediyelerimize bilgi olması, hizmetleri kolaylaştırması, tasarruf sağlanmasının ötesinde bütün veri tabanlarıyla entegre çalışacağından, 81 milyon insanımızın hayatlarını kolaylaştıran, hayatına dokunan ve çok güzel hizmet yapma imkanı sağlayan bir projedir. Hayat standartlarımıza bir seviye atlatacak, belediyelerin hizmet standartlarında bir seviye atlatacak ve ülkemize seviye atlatacak bir projedir” ifadelerini kullandı.

Eğitim, iki gün sürecek olan panellerle devam edecek.

Eğitime vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve belediye çalışanları katıldı.