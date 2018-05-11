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11 Mayıs 2018 14:44

Van’da “Ebe ve Hemşireler Haftası” kutlandı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, ‘5-12 Mayıs Ebe ve Hemşireler Haftası’nı kutladı.

Van’da “Ebe ve Hemşireler Haftası” kutlandı

11 Mayıs 2018 14:44


Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından ‘5- 12 Mayıs Ebe ve Hemşireler Haftası’ dolayısıyla hastanede bir program düzenledi. Düzenlenen programa Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, çok sayıda ebe ve hemşire ile hastane çalışanları katıldı.


Kahvaltı sonrası günün anlam ve önemini belirten bir açıklama yapan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Parlak, ebe ve hemşirelerin gününü kutladı. Parlak, “Hemşirelik ve ebelik mesleği fedakarlığın tam karşılığıdır. Aynı zamanda evde bir anne, ailede bir kardeş ve anne babaya bir evlat olan sizler; sahadaki özverili çalışmalarınızla fedakarlığın temsilcileri ve sağlığın beyaz bayrak sallayanlarısınız” dedi.


Yapılan konuşmanın ardından Hastane Başhemşiresi Nejla Yeşilova’ya çiçek takdim edildi. Program, pasta kesimiyle son buldu.




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