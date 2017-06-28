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28 Haziran 2017 15:44

Van’da ‘Efsane taraftar şimdi sıra sizde’ çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

Van’da ‘Efsane taraftar şimdi sıra sizde’ çağrısı

28 Haziran 2017 15:44

Lig’de mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ‘Efsane taraftar şimdi sıra sizde’ sloganıyla kentin her köşesinin siyah kırmızı renklerle donatılmasını istedi.


2017-2018 sezonunda 2. Lig hedefiyle transfer çalışmalarını yürüten Van Büyükşehir Belediyespor’da heyecan dorukta. Yeni sezon öncesi kulüpten taraftarlara takımlarına olan inançlarını göstermek amacıyla kenti siyah-kırmızılı bayraklarla donatılması istendi.


2. Lig’e yükselmek için efsane takım ruhunun tekrardan canlandırılması gerektiğini belirten Van Büyükşehir Belediyespor Başkanı Abdullah Çalım, esnafından hane halkına herkesin birlik ve beraberlik için kenti bayraklarla donatması gerektiğini söyledi. Kulübün esnaf ve vatandaşa bayrak dağıtacağını ifade eden Çalım, “Bu yıl 3. Ligin en iyi takımını kurmak için çabalıyoruz. Biz üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmenin peşindeyiz. Sadece futbol yetmiyor. Efsane takımın taraftarını yeni sezonda bekliyoruz. Şimdi şehrin dört bir yanını, evlerin balkonlarını, dükkanları Van Büyükşehir Belediyespor’un bayraklarıyla süsleyelim. Kenti adeta siyah kırmızı renklerle donatalım. Cumhuriyet Caddesinden Maraş caddesine bütün şehri şampiyonluk havasına sokalım. Bu kentin futbola olan susamışlığını dindirmek için herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.




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