Van’da eğitim alan uzlaştırmacılara sertifikaları verildi

Van Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Alper Konferans Salonu’nda AYBÜ tarafından gerçekleştirilen “Uzlaştırma Eğitimi Programı”nı tamamlayan uzlaştırmacılara, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Düzenlenen törene Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, AYBÜ Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan, Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Fehim Bingöl, Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mahmut Gülaçar ve uzlaştırmacılar katıldı. Sertifika töreninde bir konuşma yapan AYBÜ Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan, şu ana kadar toplam bin 50 kişiye arabuluculuk, 350 kişiye ise uzlaştırma eğitimi verdiklerini belirtti. Prof. Dr. Uşan, “Biz aşağı-yukarı 7 yılık bir üniversiteyiz. Memleketin nerede ihtiyacı varsa, çözüm noktasında bize ne düşüyorsa onu yapma konusunda arkadaşlarla bir araya geldik ve söz verdik. Bir takım eğitimler yapıyoruz. Bu eğitimleri de hakkıyla yapmayı düşünüyoruz. Uzlaşma konusu gündeme geldiği vakit çevre illerden çok talep oldu. Ankara Adliyesi’nden de talep oldu. Burada da ihtiyaç oldu. Umarım sizler de bizim eğitimimizde memnun kalmışsınızdır. Biz memnun kalınmasını canı gönülden arzu ediyoruz” dedi.

Van’da verilen eğitim ile birlikte 350 kişiye uzlaşma eğitimi verildiğini ifade eden Prof. Dr. Uşan, “Aşağı-yukarı bin 50 kişiye arabuluculuk eğitimi verdik. 150 kişiye uzlaşma eğitimi oldu. Buradaki sayı ile beraber 350 kişiye uzlaşma eğitimi verdik. Nerede hizmet olursa biz onu yapmaya talibiz. Bu anlamada sizlerin de desteğini bekliyoruz. İster Ankara’da ister burada bize düşen bir şey olursa gönlümüz, kapımız herkese açık. Bu bölgenin insanına kapımız açık. Eğitimin faydalı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından tören, plaket taktimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.