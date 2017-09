18 Eylül’de başlayacak olan 2017-2018 eğitim öğretim yılının Van için güzel geçeceğini belirten Kıyasettin Kırekin, valilik başta olmak üzere tüm kurumların ve belediyelerin konuya duyarlı olduğunu söyledi. Artık herkesin eğitime gereken desteği vermesi gerektiğini ifade eden Kırekin, “Son zamanlarda Sayın Valimizin bize büyük bir güç kattığı aşikardır. O halde Sayın Valimiz başta olmak üzere hem belediyelerin, hem mülki amirlerin duyarlı olduğu bir süreçte, eğitim camiasının duyarsızlık göstermesi yanlış olur. O halde daha fazla çalışan biz olacağız. Her şey çocuklarımız için. İyi bir eğitim süreci yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Akademik başarılar için de hedeflerimiz var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene Van’da eğitim seferberliği olacağını düşünüyorum. Bu seferberlik içinde her şey var. Aksi hiçbir durum yok. O zaman her şey varken biz de çok çalışacağız” dedi.

“Eğitim nasıl başlarsa, öyle sürdürülür ve öyle biter” sözünü hatırlatan Kırekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizde planlı ve programlı bir şekilde eğitim öğretime başlamak ve sürdürmek istiyoruz. Bunun için öğretmenlerimizin yoğun çaba göstermesi, il ve ilçe yöneticilerimizin planlı ve programlı bir şekilde çalışması, derse girilen her dakikanın kıymetinin bilinerek verilmesi, öğrencilerimizin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine göre hareket edilmesi, öğrencilerimizin her birinin bir değer olduğu algısıyla tüm öğrencilerimize birebir yaklaşımla dokunulması, ailelerin okula ve öğretmenlere destek vermesi gerekiyor. Bunun yanında STÖ, belediyelerin ve diğer eğitim paydaşlarının da eğitim süreci içerisinde aktif rol alması, okul çevresinde çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği için güvenlik unsurlarının sağlanması, çocuklarımızın ahlaki yönden gelişmesi de bizim için çok önemli. Bütün bunları dikkate aldığımızda çocuklara en iyi insan yaklaşımıyla yaklaşan bir tutumun sergilenmesi gerekiyor. Bu kapsamda bizim öğretmenlerimizden beklentimiz yüksek, okul müdürü ve ilçe yöneticilerimizden beklentilerimiz fazla. Bu enerjiyi bir araya getirdiğimizde güzel bir sinerji ortaya çıkar.”

İlde yaklaşık 2 bin 200 öğretmen açığının olduğunu da sözlerine ekleyen Kırekin, “Bizim 17 bin 800 öğretmen norm kadromuz var. Şu anda yaklaşık 16 bin öğretmenimiz var. Yani bin 800 öğretmen açığımız var. Ancak eş durumu veya sağlık problemleri nedeniyle bu açığımız yaklaşık 2 bin 200 civarındadır. Bizler de ilk etapta bu açığı kapatmak için ücretli öğretmen görevlendireceğiz. Şu anda yoğun bir başvuru söz konusu. Bizlerde Bakanlığın öngördüğü şekilde ilk önce eğitim fakültesi mezunlarını alacağız. Daha sonra fen-edebiyat fakültesi mezunlarından formasyon dersi alan mezunları, daha sonra da 4 yılık fakülte mezunlarını alacağız. Bu şartlarda bize başvuran tüm öğretmenlerimiz geçen hafta mülakata tabi tutuldu ve güvenlik soruşturmaları yapıldı. Bu mülakat neticesinde bir öğretmen havuzu oluşturularak okullar açılmadan hangi alanda ihtiyacımız varsa o alanda ücretli öğretmenler görevlendirilecek. Hedefimiz ayın 18’inde açılacak olan okullarda hiçbir sınıfta öğretmensiz bir eğitimin olmamasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

En çok sınıf öğretmenliği branşında açıklarının olduğunu dile getiren Kırekin, “Yaklaşık bin sınıf öğretmeni açığımız var. Bunun yanında İngilizce ve akabinde fen ve matematik branşlarında da açığımız bulunmaktadır. Okullarımız fiziki yapı itibariyle eğitim öğretime hazır. Bu hafta da eksik olan okullarımızın eksiklikleri giderilecek. Ben yeni eğitim öğretim yılının ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu konuda idareciler başta olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.