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07 Temmuz 2017 17:27

Van’da eğitim yatırımları masaya yatırıldı

Van Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında kentteki eğitim yatırımlarının mevcut durumu ve geleceğe dönük yatırım projeleri masaya yatırıldı.

Van’da eğitim yatırımları masaya yatırıldı

07 Temmuz 2017 17:27


Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında, eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı Mehmet Parlak ile kamu yatırımlarından sorumlu Vali Yardımcısı İbrahim Özkan’ın yanı sıra, kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin tarafından mevcut durum analizini yansıtan sunum paylaşıldı.


Kentte hizmette bulunan okul, derslik, pansiyon, atölye, spor salonu gibi eğitim öğretimde kullanılan yapıların istatistik verilerinin de aktarıldığı toplantının devamında, ihale işlemleri süren veya sözleşme aşamasındaki milli eğitim projeleri, ilçe bazında tek tek ele alınarak hangi aşamada oldukları istişare edildi.


Toplantıda görüşülen konulara yeri geldikçe müdahale ederek, katılımcılara görüş ve talimatlarını bildiren Vali Zorluoğlu, “Çok genç nüfusa sahip, 300 binin üzerinde öğrencisi olan bir ilde, eğitim yatırımlarının aksaması kabul edilemez. Eğitime yönelik yatırımlara verdiğim öneme binaen, makul gerekçeler dışında; ihale süreci, proje tadilatı gibi sebeplerle yatırımların uzun müddet bekletilmesini kabul etmiyorum” diye konuştu.


Kurum yöneticilerine, ’çözülemez’ görülen konularda mutlaka üst makamlara, hatta bizzat kendisine başvurmaları talimatı da veren Vali Zorluoğlu, bir ay içerisinde aynı toplantının tekrar düzenlenerek, ilerlemenin yeniden ele alınacağını kaydetti.


Van’daki eğitim yatırımlarının bütüncül fotoğrafının ortaya konduğu toplantının çok faydalı geçtiğini ifade eden Vali Zorluoğlu, "Önümüze yeni hedefler koymalıyız. Pek çok kriterde, il olarak Türkiye ortalamasının altındayız. Öğretmen, derslik, okullaşma oranı ve okulöncesi eğitimdeki durum gibi konularda mutlaka hedef belirleyip, çalışmalarımızı gelecekte ölçülebilir hale getirmeliyiz. Kurumlar arasında daha etkin işbirliği ile geleceğimizi şekillendirecek bu önemli konuda, tüm kurumların bilinçle ve süratle çalışması gerekmektedir" dedi.


Vali Murat Zorluoğlu, konuşmasının sonunda, hayırsever vatandaşlardan da eğitim kurumlarının yapımı için arsa tahsisi ve okul yapımı konusunda duyarlılık beklediklerini dile getirdi.


Toplantı, sonuç ve değerlendirme bölümünde, eğitim yatırımlarının hayata geçirilmesinde karşılaşılan belli başlı sorunların katılımcılara aktarılmasıyla sona erdi.




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