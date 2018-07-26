Van’da ‘Eğitimle Şekillenen Gelecekler’ projesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü tarafından hazırlanan “Eğitimle Şekillenen Gelecekler” projesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yürütülmekte olan “2018 Yılı Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı (ÇGMDP)” kapsamında destek almaya hak kazandı. Projemizin imza töreni, DAKA Van Yatırım Destek Ofisinde gerçekleştirildi. İmza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Günay, proje koordinatörü Yusuf Durmaz ve DAKA birim başkanları katıldı. İmza töreninde konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, “Toplumumuzun vazgeçilmez bir parçası olan engelli bireylerin eğitim öğretim imkânlarından en üst düzeyde yararlanmaları, en büyük temennimizdir. Bunu sağlamak için önemli bir fırsat olan ‘Eğitimle Şekillenen Gelecekler’ projesinin uygulanması ve başarılı olması için destek veren kişilere ve kurumlara teşekkür ediyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl tarafından hazırlanan proje kapsamında, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin eğitim ortamları zenginleştirilecek, görme, işitme, zihinsel yetersizliği bulunan öğrenciler ile otizm ve down sendromlu özellikler taşıyan öğrenciler için yetersizliklerine uygun eğitim materyallerinin tasarımları ve üretimleri yapılacak. Eğitimle Şekillenen Gelecekler Projesi 508 bin TL bütçeli olup, DAKA tarafından 404 bin TL desteklenmesi ön görülüyor.