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26 Ağustos 2018 09:46

Van’da elektrik makaralarının içerisinde 32 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesine bir evin bodrumunda polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda elektrik makaralarının içerisine zulalanmış 31 kilo 860 gram eroin ele geçirildi.

Van’da elektrik makaralarının içerisinde 32 kilo eroin ele geçirildi

26 Ağustos 2018 09:46


Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 25 Ağustos günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi’nde bir ikametin bodrum katında narkotik madde arama köpeği Lisa’nın da katıldığı operasyon düzenledi. Lisa’nın tepki vermesi üzerine, yapılan detaylı aramada elektrik kablosu makaralarının içerisine zulalanmış 195 paket halinde toplam 31 kilo 860 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak A.B., M.B. ve F.Y. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.




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