Van’da “En Çok Çocukla Anneler İçin Ağaç Dikme Rekoru’’

Sosyal ve kültürel etkinliklerin yanında yeşil bir Van için yaptığı çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Anneler Günü’nde örnek bir etkinliğe imza atıyor. Bu kapsamda Park Bahçeler Daire Başkanlığının organizasyonunda Anneler Günü’nde, ‘Çocuklardan Annelere Solmayan Çiçekler’ sloganıyla “En Çok Çocukla Anneler İçin Ağaç Dikme Rekoru’’ denenecek. İpekyolu Caddesi üzerindeki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bitişiğinde bulunan Kent Parkı’nda gerçekleşecek etkinlikte, çocuklar annelerinin yanında öğretmenleri veya komşuları için de ağaç dikebilecek.

Dünya Çocuk Rekorları kapsamında gerçekleştirilecek rekor denemesinin Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince de takip edileceği belirtildi. Etkinlikle çocukların hem güzel bir gün geçirmesi hem de ağaç sevgisi kazanması hedefleniyor.

Daha önce 2 Nisan Kurtuluş Günü’nde “Kurtuluş” temalı açık hava resim sergisinde 11 bin öğrencinin yaptığı 11 bin resim ile ‘Dünya Çocuk Rekorları’ kitabına girmeye hak kazanan Van’da, bu kez Büyükşehir Belediyesinin etkinliğinde yeni bir rekor denenecek. Rekor denemesinin başarılı olması halinde, yaklaşık 1,5 aylık süreçte ikinci rekor kırılmış olacak.

Ağaç dikimi etkinliğe katılmak isteyenlerin 0544 289 41 33 - 0530 880 79 48 numaralı telefonları arayarak isimlerini yazdırmaları gerektiği bildirildi.