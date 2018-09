Van’da en sakin kayıt şenliği

Van YYÜ’de 2018-2019 eğitim öğretim yılı kayıtları devam ediyor. Kayıtlar hem e-devlet üzerinden, hem de yüz yüze alınıyor. Daha önceki dönemlerde büyük bir şenlik havasında gerçekleşen yüz yüze kayıt işlemleri, e-devlet nedeniyle sakin geçiyor. Kayıt işlemlerinin başladığı ilk günlerde binlerce öğrenci uzun kuyruklar oluştururken, bu yıl ise ilk günde 100’ün altında öğrenci yüz yüze kayıt yaptırmak için kayıt bürolarına başvurdu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, öğrencilerin son birkaç yıldır uygulanan, ancak bu yıl itibariyle çok yaygınlaşan e-devlet üzerinden kayıt yaptığını belirtti. Yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Rektör Battal, “2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde üniversitemizi kazanıp, kayıt yaptıran öğrencilerimizin bugün itibariyle kayıtları başlatılmıştır. Öğrencilerimiz son birkaç yıldır uygulanan, ama bu yıl itibarıyla çok yaygınlaşan e-devlet üzerinden kayıt yapabiliyor. Bu yüzden de öğrencilerin hemen hemen büyük bir çoğunluğu e-devlet üzerinden kayıt yapabiliyorlar. Buraya da gelip kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz için her türlü önlemi aldık ve öğrencilerimize her türlü kolaylığı sağlamak üzere burada da kayıt bürolarımızı oluşturduk. Sadece kayıt bürosu açmakla yetinmedik, bu kayıt bürolarımıza ulaşıncaya kadar öğrencilerimizi hem havaalanında, hem de otogardan alıp buraya getirecek araçlarımız var” dedi.

"Hiçbir yoğunluk yok"

E-devlet üzerinden kayıtlar sürdürüldüğü için hiçbir yoğunluğun olmadığını ifade eden Battal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu an itibarıyla 100 civarında öğrenci kayıt yapmış. Burada kayıtlar çok rahat geçiyor. Bu sayı tahminlerimize göre 300-500’ü geçmez, ama üniversitemize şu anda 4 bin 665 civarında öğrenci yerleşmiş durumda. Bizim toplam kontenjanımız 5 bin 500 civarında. Şu an yüzde 82 kontenjan doluluğumuz var. Kayıt işlemlerinden sonra ek kayıtlar da yapılacak. Yabancı uyruklu öğrenci kayıtlarımız da var. Bunların tamamını dikkate aldığımız zaman ÖSYM’ye bildirmiş olduğumuz kontenjanın çokta üzerinde bir kayıt süreci gerçekleşmiş olacaktır.”