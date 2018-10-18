Van'da enflasyonla mücadele toplantısı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, ‘Enflasyonla Mücadele Programı'nı son derece önemli bulup desteklediklerini belirterek, “Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir” dedi.

Van TSO'da enflasyonla mücadele kapsamında düzenlenen toplantıya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ve Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan da katıldı. Burada açıklamada bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, fiyat istikrarının makroekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biri olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin 2002'den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde ettiğini ve enflasyonun tek haneli seviyelere düşürdüğünü söyledi. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranının yeniden çift hanelere çıktığını dile getiren Takva, “Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan ‘Enflasyonla Mücadele Programı'nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir” dedi.

Enflasyonla mücadelenin aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele olduğuna vurgu yapan Takva, “Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ile odalar ve borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçede odalarımız ve borsalarımız enflasyonla mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur” ifadelerini kullandı.

Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlara, tüm Türkiye'nin aynı hedefe kenetlenmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Takva, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekun mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. Biz de, Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki, Van ili olarak gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadelede en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız.”