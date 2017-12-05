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05 Aralık 2017 10:04

Van’da engelleri kaldıran hizmet

Van Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçelere engellilerin kullanımı için araç şarj istasyonları kurdu.

Van’da engelleri kaldıran hizmet

05 Aralık 2017 10:04


Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından park ve bahçelere engellilerin kullanımı için araç şarj istasyonları kuruldu. Atatürk Kültür, Yaşar Kemal, Kocaeli Dostluk ve Kent parklarına kurulan şarj istasyonları, günün her saatinde engelliler için hizmet verecek. Yine engellilerin kullanımı için bu parklara özel tasarlanmış salıncaklar da yerleştirildi.


Engellilerin park ve bahçeleri daha rahat kullanmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Park ve Bahçeler Daire Başkanı Harun Tutar, “Parklar bir kentin yaşayan alanlarıdır. Bizde vatandaşlarımızın bu alanlarda daha keyifli zaman geçirmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak park ve bahçelerimizde engellilere hizmet için şarj dolum alanlarına salıncaklar kurduk. Bu alanlar engellilere günün her saati hizmet verecek şekilde tasarlandı. Amacımız herkesin parklardan eşit olarak yararlanmasıdır” diye konuştu.




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