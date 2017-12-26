Van’da engelli yürüyüş bantları yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, görme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir önceki dönemde döşenen ve döşendikten sonrada tepki alan plastik engelli bantları kaldırılıyor. Kaldırılan plastik bantların yerine ise karo taşından imal edilen bantlar yerleştiriliyor. Yaya yoğunluğu olan diğer caddelerde de benzer bir çalışma yapılacağı belirtildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Cem Bartın, “Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu’nun talimatlarıyla engelli vatandaşlarımızın trafikte rahat ve güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda daha önce plastik bantlar vatandaşa zorluk oluşturuyordu. Yaptığımız çalışma ile plastik engelli bantlarını kaldırdık. Yerine karo taşlarından üretilmiş engelli bantlarını yerleştiriliyoruz. Son yaptığımız caddelerde karo taşlarını tercih etmiştik. Engelli vatandaşlarımıza yönelik daha önce ‘konuşan sinyalizasyon sistemi’ kurmuştuk. Eski caddelerimizde de bant yenileme çalışmalarımız devam edecek” dedi.