Van’da ‘Engelliler Haftası’ etkinliği

İlçe protokolünün yanı sıra Altı Nokta Körler Derneği, Van Engelliler Derneği, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yoğun bir vatandaş katılımıyla düzenlenen program büyük alkış aldı. Azim, irade ve inanç ile engellerin nasıl aşılabileceğinin gösterildiği programda, İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Çiplak da bir konuşma yaptı.

Müzik dinletisi, ‘Çiçek Abbas’ isimli tiyatro gösterisi, ‘Erik Dalı’ adlı gösteri, ‘Dur Yolcu’ konulu şiir dinletisi, semazen gösterisi ve sıra gecesiyle misafirlere unutulmaz anlar yaşadı.

Malatya İnönü Üniversitesi&Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları Atletizm Yarışmalarında 12, 13, 16, 19, 20 ve 23 yaş grupları kategorilerinde birincilik elde eden Engelsiz Yaşam Akademisinin öğrencilerine madalyaları törenle verildi.

Katılımcılara çok özel anlar yaşatan program; nohut, pilav ve pamuk şekeri ikramı ile sona erdi.