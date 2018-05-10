Van’da ‘Engelliler Haftası’ etkinlikleri

Van’da ‘10-16 Engelliler Haftası’ dolayısıyla ‘Bir birini seven insanlar için engeller bir tatlı tebessümden ibarettir’ sloganıyla düzenlenen etkinlikler, valilik önünden Soydan Kavşağı’na kadar yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Engelli bireyler ile birlikte kortej yürüyüşüne Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşün ardından özel eğitim öğrencilerinin yıl boyunca ürettikleri ürünlerin sergilendiği Sanat Sokağı’nı gezen Van Valisi Murat Zorluoğlu, ardından gazetecilere bir açıklama yaptı. Son 10-15 yıldır engelli bireylere birçok hak tanındığını ve bu konuda ciddi mesafe kat edildiğini ifade eden Vali Zorluoğlu, “Engelli Haftası münasebetiyle, bütün engelli kardeşlerimizin bu güzel haftasını yürekten kutluyor ve tebrik ediyorum. Özellikle son 10-15 yıl içerisinde hükümetimizin engelli kardeşlerimize yönelik yaptığı çalışmalarda kat ettiğimiz mesafe hakikaten takdire şayandır. Engelli kardeşlerimizin, gerek sosyal gerekse ekonomi bakımından 15-20 yıl öncesine göre kıyaslanması bile mümkün değil. Engelli kardeşlerimize çok önemli haklar verildi” dedi.

Valiliğin, belediyelerin ve diğer kurumların sokakları ve caddeleri engelli vatandaşın daha rahat kullanabileceği şekilde dizayn ettiğini dile getiren Zorluoğlu, “Bugün halen geldiğimiz noktada yapmamamız gereken çok büyük işler ve kat etmemiz gereken çok büyük mesafeler olduğunu da burada ifade etmemiz gerekir. Gerek Van Valiliği, gerek Van Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerimizle birlikte bu şehri engelli kardeşlerimiz için daha yaşanabilir kılmak için, gerekli gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

Engelli bireylerin sorun, sıkıntı ve taleplerini dinlediklerini söyleyen Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün haftaya güzel bir başlangıç yaptık, yürüyüşle birlikte şimdi burada engelli kardeşlerimizin sevgisini bir anlamda almış olduk. Engelli kardeşlerimizle hasbıhal edip sorunlarını dinledik. İnşallah elbirliği ile bütün kurumlarımızla, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızla Van’ı engelliler için daha yaşanır bir hale getirmek için gayretlerimiz devam edecek.”

Yapılan açıklamanın ardından Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, sokakta bulunan bir çay bahçesinde engellilerle sohbet edip çay içtiler.