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14 Mayıs 2018 17:07

Van’da ’Engelsiz Kafe ve İpek Satış Mağazası’ açıldı

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından engellilerin işleteceği ’Engelsiz Kafe ve İpek Satış Mağazası’ açıldı.

Van’da ’Engelsiz Kafe ve İpek Satış Mağazası’ açıldı

14 Mayıs 2018 17:07


İpekyolu Belediyesi, tamamıyla engelliler tarafından işletilecek kafe ve ipek satış mağazasını açtı. Belediye giriş katında açılan kafe ve satış mağazasının açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, kamu kurum ve kuruluş amirleri, engelli ve aileleri ile vatandaşlar katıldı. Kurdele kesimini gerçekleştiren Vali Zorluoğlu, kafenin yapımı ve işletmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.


İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise; kafenin, Van ve engelliler için bir şans olduğunu vurgulayarak, böyle bir organizasyona imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte kafeyi gezen Vali Zorluoğlu, engellilerle sohbet etti.


Açılışta Engelsiz Yaşam Akademisi Müzik Grubu’nun seslendirdiği türkülerle halay çeken engelliler, şarkı söyleyip şiir okudular.


Kafenin açılmasına sevinen engelliler ise, çalışıp para kazanacaklarını söylediler.


Engelsiz Kafe ve İpek Satış Mağazası’nın açılmasının engelliler açısından önemli olduğunu belirten Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Meltem Tarhan, “Engelsiz kafede engellilerin çalışması çok güzel. Bizler sosyal olarak birçok kafeye gidiyorduk, ama burada elbette kendimizi daha mutlu, daha huzurlu hissedeceğimize inanıyorum. Çoğunlukla burada engelli arkadaşlarımız ve ailelerimiz olacak. Engelsiz insanlarda gelecek ve bir arada sosyal bir aktivite olacağına inanıyoruz. Bunun olması bizi çok mutlu etti. Artık her gün engelsiz kafedeyiz. Ben bu anlamda İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




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