Van'da Ercişli Emrah gecesi

Van tarihi ve kültürünün geliştirilmesi ve yaşatılması anlamında örnek çalışmalara imza atan Van Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda düzenlediği ‘Ozanlarımızı Yad Etme Programı'nın ikincisini düzenledi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Andiç Konferans Salonunda saat 18.00'da gerçekleştirilen etkinliğe yoğun katılım gösteren vatandaşlar, bir birinden güzel şiir ve türkülerle keyifli bir gece yaşadı.

TRT tarafından çekilmiş Ercişli Emrah belgeseli ve sinevizyon gösterimi ile başlayan etkinlik, Yazar - Şair Müştehir Karakaya ve Prof. Dr. Zeki Taştan'ın Ercişli Emrah şiirlerini seslendirmesi ile devam etti. Gecede Vanlı Ozan Hüsamettin Ergül ve TRT THM Ses Sanatçısı Didem Dilara Duman da Ercişli Emrah'a ait türküleri seslendirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe'nin kapanış konuşmasını yaptığı gece, sanatçılara plaket takdimi ile son buldu.