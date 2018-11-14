Van'da "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler" konulu seminer

VAN (İHA) – Van'daki okul müdürleri ve rehber öğretmenlerine yönelik “Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler” konulu seminer düzenlendi.

Van Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin katıldığı seminerin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, kız çocuklarının erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin tüm dünyada önemli bir sorun olduğunu söyledi. Erken yaşta ve zorla yapılan evliliklerin önüne geçebilmek için toplumun her ferdine ve kurumuna görevler düştüğünü dile getiren Altan Göl, bu konuda toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Altan Göl, “Bu konu çok içler açısı bir konu. Birçok insanın, birçok gencin canının yandığı bir konu. Gelecekte daha çok sıkıntılara yol açacak bir konu. Bu konuyu sürekli dile getiriyor, seminer veriyor, dikkatleri bu konuya çekmeye çalışıyoruz. Sizlerin bu konuya daha hassas yaklaşmanızı, daha çok eğilmenizi istiyorum. Çünkü farklı nedenlerle okuldan ayrılan bir çocuğumuzun hayatı kayacak, yanlış yollara girecek. Önemli olan sizin yürütmüş olduğumuz çalışmalarla okula devam, doğru rehberlik, meslek tercihi, onları doğru yönlendirmeniz, bu tür olayları ortadan kaldıracaktır. Gelenekler, inanç, toplumsal baskı gibi birçok nedenler bu olayları tetikliyor. Siz kendinizi bu alanlarda ne kadar çok aydınlatırsanız donatırsanız, etrafınızı o kadar çok aydınlatırsınız. Biz eğitimciler olarak da kendimizi her alanda daha çok donatmalıyız, etrafı aydınlatmalıyız, çevremize gerekli desteği sunmalıyız. Çocuklarımızın okula devamı, takibi çok önemlidir. Bunun için daha fazla gayret bekliyoruz. Aileye de yönelmek çok önemli. Gerekli destekleri alarak bu alanda çok çalışmalıyız. Çünkü hala okula devam etmek istemeyen çocuklarımız var. Bu çocuklarımız ne yapacak? Özellikle kız çocuklarımız evlenecekler. İnsan olarak üzülüyoruz. Bizim daha fazla duyarlı olmamız gerekiyor” dedi.

Eğitime katılan okul müdürü ve rehber öğretmenlere Formatör Helin Yücel ve Şakir Erol tarafından ‘erken yaşta yapılan evliliklerin bireye getirdiği sosyal ve psikolojik sorunlar, bireyin uygun yaşta evlenmesinin evlilik sürecini yürütmesinde bireye sağladığı katkılar, bireyin erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin yasal yaptırımları ve erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçilmesi' konularında dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında gerekli bilgiler verildi. Eğitimler; eğiticiler ve katılımcıların karşılıklı görüş alışverişleriyle sona erdi.