Van’da esnaf ziyareti

Alanda yaptığı çalışmalarla vatandaşların büyük beğenisini toplayan Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, ilgili daire başkanlarıyla birlikte çalışma yapılan alanlarda incelemelerde bulundu. Daha sonra Akköprü Mahallesi’nde bulunan minibüs durağına gelen Yalçın ve beraberindekiler, burada minibüs şoförleri ve Defterdarlık Caddesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yalçın, Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiklerinden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Esnaf ve halk odaklı bir çalışma ortaya koyduklarını ifade eden Yalçın, “İnşallah esnaf ve vatandaşlarımızın da destekleriyle çok daha güzel işlere imza atacağız. Bugün İpekyolu Belediye Başkan Vekilimizle birlikte, ilçemiz sınırlarında yapılan çalışmaları inceledik. Tamamlanan, devam eden ve henüz proje aşamasında olan çalışmalarımız var. İş sezonun başlamasıyla birlikte bizlerde bu çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. Burada ayrıca daha önce gündeme gelen bir husus da ana arterlerimizde bulunan binalarımızın boyasız ve bakımsız olmaları ve gereğinden fazla tabela bulunmasıdır. Bununla alakalı da gerekli çalışmalar ivedilikle yapılacaktır” dedi.

Genel Sekreter Yalçın, ayrıca 15-25 Mart tarihleri arasında yapılacak 4. Van Shopping Fest öncesinde çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu dönemde ilimize çok sayıda İranlı turist gelmektedir. O yüzden de esnaf ve vatandaşlarımızın bu dönem biraz daha dikkatli davranmaları gerekir. Bizler de gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde denetlemelerimizi daha sıkı bir şekilde devam ettireceğiz.”