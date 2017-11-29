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29 Kasım 2017 13:30

Van’da esrar ve kaçak sigara operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 152 kilo esrar ve 350 bin TL değerinde kaçak sigara ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Van’da esrar ve kaçak sigara operasyonu

29 Kasım 2017 13:30


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, bir ihbar üzerine ‘Alem’ ve ‘Akşam’ isimli narkotik köpeklerinin de katılımıyla Başkale ilçesinin Budak ve Ilıcak mahalleleri kırsalında yapılan aramada 67,


Kurubaş Mahallesi kırsalında ise 85 olmak üzere toplam 152 kilogram toz esrar ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında piyasa değeri 350 bin TL olan 57 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 16 şahıs yakalanarak haklarında soruşturma başlatıldı. Bunun yanında yapılan aramalarda ise 2 adet kaleşnikof şarjörü, 98 adet kaleşnikof mermisi, 1 adet tabanca ve 25 adet tabanca mermisi ele geçirildi” denildi.




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