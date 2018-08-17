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17 Ağustos 2018 10:42

Van’da etkisiz hale getirilen teröristlerin sığınağı bulundu

Van’ın Başkale ilçesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin kullandığı sığınakta silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Van’da etkisiz hale getirilen teröristlerin sığınağı bulundu

17 Ağustos 2018 10:42


Van İl Jandarma Komutanlığınca 14 Ağustos tarihinde Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi’nde icra edilen Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonunda kaçarak ağaca çıkan 1 terörist sağ olarak yakalanmış, ertesi gün ise çatışmaya giren 1 terörist ise ölü olarak ele geçirilmişti. Operasyonun devamında, söz konusu teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada, teröristlerin halka yönelik kanlı eylemlerde kullanmayı planladığı 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet roket başlığı (el yapımı patlayıcı olarak kullanılmak üzere düzenek haline getirilmiş), 2 adet el bombası, 3 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 40 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 16 adet tabanca fişeği, 50 gram C4 plastik patlayıcı, 6 adet pil bloğu, 30 adet pil, 400 metre kablo, çok miktarda elektrikli fünye, 2 adet dürbün, 5 çift terörist kıyafeti, çok miktarda örgütsel doküman, dijital malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Operasyon bölgesinde bulunan ancak bölgeyi terk eden ve kaçacak yer arayan diğer terörist veya teröristlerin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.




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