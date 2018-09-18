İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da ev eşyalarının içerisinde 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van-Özalp karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada ev eşyalarının içerisinde 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada eşya kolileri içerisine zulalanmış; toplam 10 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü M.C.D. isimli şahıs hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.