Van'da ev eşyalarının içerisinde 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada eşya kolileri içerisine zulalanmış; toplam 10 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü M.C.D. isimli şahıs hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı.