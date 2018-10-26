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Van'da evler su altında kaldı

Van merkez Tuşba ilçesinde etkili olan sağanak yağış, birçok evin su altında kalmasına neden oldu.


Van'da geçen haftadan bu yana aralıklarla süren ve dün gece etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış özellikle dere yatağına yakın bulunan evlerde su baskınlarına neden oldu. Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesinde dere yatağına yakın bulunan bazı evler su altında kalırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yağışlarla birlikte evleri basan su, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.


Yaşanan su baskını sonucu evdeki eşyaların kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

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