Van’da Fetö’ye yönelik operasyon; 6 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Van’da yeni bir yapılanma içerisinde oldukları, örgütsel faaliyetlerin devam ettirilmesi amacı tutuklu ve ihraç olan örgüt mensuplarının ailelerini ziyaret edilerek para dağıtıldığı tespit edildi. Bu tespitler kapsamında 17 Şubat 2018 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarfından yapılan operasyonda M.C. , Ö.A., E.A. ,A.Ş. , Ö.E. ve H.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan ikisinin aranma kaydının olduğu, üçünün ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, ikametlerinde yapılan aramalarda; 45.000 USD, 10.800 TL, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi.

17 Şubat 2018 tarihinde gözaltına alınan şüphelilerin alınan beyanları ve ele geçirilen bilgi, belgeler doğrultusunda örgütün yeni yapılanmasına ve 5 Gaybubet evine operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, "24 Şubat 2018 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; yapılan operasyonda İ.P.(İl İmam Yardımcısı) , F.Ş. , Y.Ç., S.Y., Ö.Ç. ve A.Ö.. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslardan dördünün aranma kaydının olduğu, ikametlerde yapılan aramalarda 2 bin 150 TL, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.