Van'da fidanlar toprakla buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" protokolü kapsamında Van'da fidan dikimi yapıldı.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğin Van bölümünde, öğrenciler fidan dikimi için Gevaş ilçesinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye genelinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde, ilk ve ortaokul öğrencileri renkli görüntüler oluşturdu.

Gevaş ilçesinde yapılan fidan dikim etkinliğine Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Şube müdürleri M. Şirin Atlı ve Burhanetin Elçi, Gevaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler ile birlikte fidan dikimi gerçekleştiren Gevaş Kaymakamı İshak Çınar ve Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, daha yeşil bir Van için başlatılan fidan dikim çalışmasının hayırlı olmasını diledi.