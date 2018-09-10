Van'da fındık hasadı

Türkiye'de yaygın olarak Karadeniz Bölgesi'nde yetişen ve ihracatı en fazla yapılan tarım ürünlerinden olan fındık, Van'da da yetiştirildi.

Van'da hobi olarak çiftçilik yapan 49 yaşındaki Suat Uğur, 5 yıl önce bahçesine diktiği fındık ağaçlarından ürün toplamaya başladı. Zamanının büyük bölümünü oluşturduğu hobi bahçesinde geçiren Uğur, bakımını ilgiyle sürdürdüğü fındık ağaçlarından bu yıl ürün elde etmenin sevincini yaşıyor. Van merkez Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Uğur, 5 yıl önce bir fındık fidesi aldı. Aldığı fındık fidesini ‘ya tutarsa' diyerek oluşturduğu hobi bahçesine diken ve bakımını özenle yapan Uğur, 5 yıl sonra fındık hasadını yaptı. İHA muhabirine konuşan çiftçi Suat Uğur, ağaçlardan yaklaşık 20-30 kilogram fındık aldığını ifade ederek, “Bu bahçeyi ilk kurduğumuzda hobi bahçesi olarak kurduk. Ne bulduksa ektik. Fındık Van'da olmaz, kışın çok soğuk ve sadece Karadeniz'de yetişir dediler. Bizlerde bir süs ağacı olarak düşündük ve denemek istedik. Diktikten 3-4 yıl sonra ağaçtan iyi bir verim alınca devam ettirdik. Şu an ağaçlardan 20-30 kilogram fındık toplayabiliyoruz” dedi.

“Çarşıda aldığımız fındıklardan hiçbir farkı yok”

Elde ettiği fındıkların piyasadaki fındıklardan tat ve aroma olarak farksız olduğuna dikkat çeken Uğur, “Çocuklar eğlence amaçlı toplayıp tüketiyor. Bizler de ticari amaçla yetiştirmedik. Bu bahçeyi hobi bahçesi olarak kurduğumuz için fındık ağacı da bizde öyle kaldı. Van'da ciddi bir çalışma olursa fındık üretiminde bir Trabzon gibi olabilir. İlimiz kış bölgesi ve çok fazla yağmur almadığı için fındık da nemli bölgeleri sever. Ancak fındık ağacı buna rağmen ilimizdeki iklim şartlarına oyum sağladı ve çok da harika meyve alabiliyoruz. Fındıklar ince kabuklu, tat ve aroma bakımından da çarşıda aldığımız fındıklardan hiçbir farkı yok" dedi.

Van merkez Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinin fazla kar yağışı almadığını belirten Uğur, bakımı özenle yapılan fındık ağaçlarından ürün alınabileceğini kaydetti.