Van’da gecikmeli ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ kutlaması

Van Devlet Tiyatrosunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, aday ve emekli öğretmenler adına birer konuşmanın yapılmasıyla başladı. Programda bir konuşma yapan Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, valilik olarak yaklaşık bin öğretmeni kentin değişik otellerinde ağırladıklarını ifade ederek, “Gönül isterdi ki Van’da görev yapan 17 bin öğretmeni ağırlamaktı. Ancak bunun için ilin şartları uygun değil. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazla sayıda öğretmenimizi burada ağırlayabiliriz” dedi.

Valilik olarak üç tane hedeflerinin olduğunu vurgulayan Aslan, “Yaptığımız incelemelerde akademik başarıda Türkiye ortalamasının çok altında olduğumuzu gördük. Biz valilik ve milli eğitim olarak sizden en büyük istirhamımız, elinizden gelen azami gayreti göstererek akademik başarıda istediğimiz seviyelere gelebilmektir. En azından ilk hedefimiz belki Türkiye ortalamasının üzerine çıkabilmek. Diğer hedeflerimiz de okullaşma oranı ve tam gün eğitime geçebilmektir. Sizden istediğimiz tek şey, ilk günkü heyecanı, elinizden gelen gayreti gösterebilmenizdir. Ben bu kapsamda tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, görevlerinizde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ise, toplumların medeniyete ulaşmasını sağlayan en önemli olguların başında eğitim geldiğini belirterek, “Bu olguyu ilerleten, bu süreci sağlıklı bir şekilde yürüten en önemli unsur şüphesiz öğretmenlerdir. Dünya ve insanlık tarihinde, ilk insandan bu yana öğretmenliğin varlığını ifade edebiliriz. Tarihin bütün süreçlerinde insanları ve toplumları istenilen düzeye getiren, tanzim eden en önemli varlık, öğretmen dediğimiz kıymetli bir şahsiyettir. Bu vesileyle hepimizin yetişmesinde emeği olan öğretmenlerimize sonsuz şükranlarımı arz ediyor, tüm öğretmenlerin gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmenlere ‘Hizmet Şeref Belgesi’nin verilmesi ile devam eden program, daha önce düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren öğretmenlere ödüllerinin verilmesi, aday öğretmenlerin yemini, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryonun sunulması ve resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.