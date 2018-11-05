Van'da "Geleceği Kodlayan 65 Vanlı" projesi

Van'ın İpekyolu Belediyesinin Türkiye Bilişim Derneği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı paydaşlığındaki Dijital İpekyolu Atölyesi "Geleceği Kodlayan 65 Vanlı" projesinin eğitimleri start aldı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde 18-24 yaş arası 120 gencin ilk eğitimlerine katılarak, heyecanlarına ortak oldu. Burada konuşan Başkan Vekili Öztürk; Türkiye'nin dijital dönüşümü yakalaması ve teknolojinin öncü ülkeleri düzeyine gelmesi yolunda ördüğü duvara bir tuğlayı da İpekyolu Belediyesinin bırakacağını belirterek, “Van, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip şehridir. Türkiye'nin endüstri 4.0'ı yakalaması, gençlerin bilişim teknolojileri konusunda eğitilmesi ile mümkün olacaktır. İpekyolu Belediyesi olarak, çocuklarımızı geleceğin mesleğine hazırlamak, gençlerimize bilişim becerileri edindirerek, Van'ı dijital dönüşüme taşıma yolculuğunda ilk adımı bugün atmış bulunuyoruz. Projenin Van'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi II. Başkanı Levent Karadağ ise, Türkiye'nin dijital dönüşüm ışığını Van'dan başlatmak üzere geldiklerini belirtti.

Proje kapsamında ilk eğitim, Türkiye'de dijital pazarlama alanında birçok ilki başlatan Dijital Ajans Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Yusuf Andiç'in eğitimiyle başladı. Eğitimde ABD ve İrlanda'dan Google, Amazon, Linkedin ve Facebook'tan konuşmacılar uzaktan bağlantı ile eğitime katıldılar.

İpekyolu Belediyesinden projeyle ilgili yapılan açıklamada ise, belediyeye başvuru yapan öğrencilerin seçildiğini ve 10 ay sürecek eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanacaklarını söylediler. Açıklamada, “Proje çerçevesinde; Dijital İpekyolu Kodlama Atölyesi oluşturulması, 120 gence temel bilişim ve dijital beceriler eğitimi verilmesi, 20 gence ileri düzey bilişim ve dijital beceriler eğitimi verilmesi, 160 çocuğa temel bilişim ve dijital beceriler eğitimi verilmesi, 45 öğrenciye ileri düzey bilişim eğitimi verilmesi, 65 girişimci kurum veya esnafa eğitim ve konularla ilgili proje yapılması, 65 Vanlı gruplar halinde özel projeler geliştirilmesi, kodlama konferansı ve festival organize edilmesi, 16 Vanlı çocuk ve gencin Ankara ve İstanbul teknoloji gezi ve mentörlük çalışmaları, online kodlama öğrenme platformunun geliştirilmesi hedeflenmiştir” denildi.