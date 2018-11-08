Van'da geleceğin dahileri yetişiyor

Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van Yusuf Gökçenay BİLSEM'de verilen eğitimleri ve fiziki ortamı yerinde incelemek üzere, Milli Eğitim Müdür Vekili Celal Gezici, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl ve İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ile birlikte merkeze gitti. Merkezi ziyaretinde ilk olarak Müdür Refik Bayram'dan aldıkları bilgilendirme eşliğinde atölyeleri gezen Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, öğretmenlerin yakından ilgilendiği öğrencilerle de eğitim öğretim faaliyetleri hakkında sohbet edip başarı dileklerini iletti.

Resim, müzik, edebiyat, görsel sanatlar, yabancı dil ve bilgisayar dallarındaki atölyeleri ziyaretinin ardından merkez öğretmenleriyle bir toplantı gerçekleştiren Vali Zorluoğlu, Van için önemli bir imkân olarak değerlendirdiğini söylediği merkezde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Daha iyi şartlarda eğitim öğretim faaliyeti yürütülmesi adına merkezin ihtiyaçlarını, talep ve beklentileri dinlemek üzere bir araya geldiklerini kaydeden Vali Zorluoğlu, toplantının son bölümünde Yusuf Gökçenay BİLSEM ve öğrencilerine yönelik talepleri not aldı. Beraberindeki milli eğitim yetkililerini talimatlandıran Vali Murat Zorluoğlu, “Büyük fedakârlıklar, emekler ve yorgunlukların ardından güzel eser ve projelerin hayata geçtiği BİLSEM idarecilerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımız hem kendilerini geliştirebiliyor hem de il, bölge ve ülke düzeyinde önemli faaliyetlere, yarışmalara katılıp özgüvenlerini geliştirebiliyor, yeni fikirler edinebiliyorlar. Merkezi gezerken eksikler bulunduğunu gözlemledim. Sizleri dinledikten sonra bu eksikleri gidermek ve çocuklarımıza daha iyi şartlar sunabilmek için gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Vali Zorluoğlu, daha sonra merkezden ayrıldı.