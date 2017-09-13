Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 16:04

Van’da geleceğin ressamları yetiştiriliyor

Van Büyükşehir Belediyesince açılan resim kursları sayesinde Vanlı çocuklar resim sanatını öğreniyor.

Van’da geleceğin ressamları yetiştiriliyor

13 Eylül 2017 16:04


Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlamında yaptığı çalışmalarla hizmet kalitesini her gün daha da artırıyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Kadın ve Kültür Merkezi’nde 2 ayrı resim kursuna kayıt yapan yaklaşık 40 çocuk, usta eğitmenler gözetiminde resim sanatını en ince detaylarına kadar öğreniyor. Hafta içi her gün saat 09.00 ile 15.00 arasında 6 saat boyunca eğitim alan çocukların resim yaparken kullandıkları boyalar, kalemler, fırçalar ve tuvaller dahil tüm ihtiyaçları Van Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Kurslar için hiçbir ücret ödemeyen çocuklara öğlen yemeği de veriliyor.


Biri İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, diğeri ise Van Büyükşehir Belediyesinin kendi personeli olan iki eğitmenden resim sanatını öğrenen çocuklar, okulların açılması ile birlikte kurslarını tamamlamış olacak.


Çocukların kurslarını tamamlaması ile birlikte resim kurslarının devam edeceğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yetkilileri, yeni kurs döneminde özellikle kadınlar için yeni resim kurslarının düzenleneceğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç