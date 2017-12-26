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26 Aralık 2017 11:04

Van’da ‘Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma’ yarışması

Van’da ‘İmam Hatip Ortaokulları Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma’ yarışması yapıldı.

Van’da ‘Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma’ yarışması

26 Aralık 2017 11:04


Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yarışmaya 22 imam hatip okulu katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celal Gezici’nin Kur’an-ı Kerim’in önemine yönelik konuşmasıyla devam etti.


Yarışma, jüri üyeleri tarafından yarışma kurallarının ve puanlama sisteminin açıklanmasından sonra başladı. 22 imam hatip ortaokulunun katıldığı yarışmada; Zaferler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Mustafa birinci, Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdurrahman Kulaz ikinci, Başkale Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mahir Güner ise üçüncü oldu.


Dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi.


Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celal Gezici, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Ermiş, Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Doğan Nurses ve Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmet Samsa da katıldı.




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