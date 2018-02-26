Van’da ‘Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması’ sona erdi

İpekyolu Gençlik Merkezinin konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmanın Van il finali Gevaş, Çaldıran, Edremit, İpekyolu, Gürpınar, Erciş, Süphan, Erciş Yukarı TOKİ ve Tuşba Gençlik merkezlerinden 52 genç katıldı. “Bir Şiir, Bir Nefes” sloganıyla düzenlenen ve 14-17 ile 18-25 yaş grubu erkek ve bayan kategorilerinde düzenlenen yarışmanın seçili kurul jüri üyeliğini ise Fikret Çakar, Müştehir Karakaya ve Ümit Kayaçelebi yaptı. Yarışmada 14-17 yaş grubu erkekler kategorisinde Ömer Faruk Bakan, bayanlar kategorisinde ise Nisanur Yalım birinci olurken, 18-25 yaş grubu erkekler kategorisinde Baran Karakoyun, bayanlar kategorisinde ise Kader Kaval birinci oldu.

İl birincisi olan Vanlı gençlerin ileriki tarihlerde yapılacak olan grup ve Türkiye finallerinde Van’ı temsil edecekleri belirtildi.