Van'da “Gençler Sporla Hayat Bulsun” proje gezisi

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Belediyesi tarafından SODES bünyesinde hayata geçirilen “Gençler Sporla Hayat Bulsun” projesi kapsamında gezi düzenlendi.

Özalp Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Gençler Sporla Hayat Bulsun” projesi kapsamından yapılan etkinlikler devam ediyor. Yaz tatili boyunca spor alanında kurs gören 300 öğrenci için gezi programı düzenlendi. 4 gün boyunca devam edecek ve her gün 75 öğrencinin katılacağı gezi kapsamında Akdamar Adası ve Van Kalesi gezilecek.

Proje Koordinatörü Sinan Ataç, katkıların dolayı Van Valiliği, Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.