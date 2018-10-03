Van'da gençlere uyuşturucunun zararları anlatıldı

Urartu Kalkınma Sivil Toplum ve Diyalog Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle sürdürdüğü ‘Madde Bağımlılığının Önlenmesi' projesi kapsamında uyuşturucuyla mücadele ve madde bağımlılığının önlenmesi konusunda bir seminer düzenledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde düzenlenen seminere, spor eğitmenlerinin yanı sıra gençler yoğun ilgi gösterdi. Madde bağımlılığının önlenebilmesi ve gençliğin bu tehlikelerden korunabilmesinin yanı sıra çözüm yolları geliştirebilmenin hayati önem arz ettiğini ifade eden hukukçu-yazar Yaşar Adıyaman; uyuşturucu, alkol, tütün ve teknoloji gibi bağımlılıklarının maddi ve manevi zararlarının yanı sıra özellikle sağlık alanında oluşturduğu zararları hakkında teferruatlı bilgiler verdi.

Urartu-Der Yöneticisi ve Proje Koordinatörü Sebiha İstek ise, yaz tatili öncesinde sportif etkinliklerden faydalanmak isteyen ve tespitleri yapılmış olan çok sayıdaki gence ait başvurunun dosya halinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne sunulmasının akabinde sağlanan olumlu destek sonucu, gençlerin 41 değişik sportif faaliyetlerden yararlanabilme imkanı bulduğunu kaydetti. Derneklerinden hiçbir koşulda desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir'e teşekkür eden İstek, diğer tüm kurum çalışanlarına da minnettar olduklarını belirtti.

Urartu-Der Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Kıpçak ise, dernek olarak madde bağımlılıklarının önlenebilmesi ve mücadele edebilme kapsamında proje bazlı çok boyutlu çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Bizlere bu anlamda her tür imkanı seferber eden devlet büyüklerimize minnettar olduğumuzu önemle belirtiyor, en kalbi duygularımız ile sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi.