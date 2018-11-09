Van'da ‘Gençlik' çalıştayı

VAN (İHA) – Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van'ın Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olduğunu belirterek, “Biz dünyadaki dönüşümü takip edebilen, demokrasi ve adalet duygusu gelişmiş, erdemli ve hoşgörülü bir gençlik istiyoruz” dedi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Elite World Van Hotelde ‘Gençlik Çalıştayı' yapıldı. Burada konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, çalıştayın Türkiye'nin en genç nüfuslu illerinin başında gelen Van'da yapılıyor olmasını anlamlı ve faydalı bulduklarını ifade etti. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Van'ın, gençlik konusunda dertlerinin olduğunu dile getiren Vali Zorluoğlu, “Biz dünyadaki dönüşümü takip edebilen, demokrasi ve adalet duygusu gelişmiş, erdemli ve hoşgörülü bir gençlik istiyoruz. Biz gençlerimizi; imanına, inancına, maneviyatına sahip çıkan, ama aynı zamanda sorgulayıcı ve araştırmayı ilke edinmiş bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Biz sanatıyla, kültürüyle, estetiğiyle zirvede bir gençliğimiz olsun arzu ediyoruz. İlimde, fende, teknikte, en ileride olan bir gençlik istiyoruz. İşte bunun için bize denemekten hiç bıkmayan, her yenilgisini öğrenmeye, daha iyisini yapacak tecrübeye dönüştürüp hedefine odaklanan ve nihayetinde Allah'ın izniyle tuttuğunu koparan bir gençlik lazım. Ancak ve sadece böyle bir insan gücüyle 21'inci yüzyıl Türkiye'nin yükseldiği, kalkındığı ve her bakımdan refahı yakaladığı bir yüzyıl olacaktır” dedi.

“Dünyaya yön veren gençliği özlüyoruz”

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın kısa selamlama konuşmasının ardından kürsüye çıkan Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise; darbe, FETÖ ve PKK'nın nesilleri yok ettiğini dile getirerek, “Dünyaya yön veren gençliği özlüyoruz. Bu gençlik çok zor ulaşılacak bir gençlik değil. Sermayemiz var, ama bunlara dokunmamız lazım. Ecnebilerin, zihni bozuk insanların, ülkesine dinine ve maneviyatına düşman olan insanların elinden bu gençliğimizi kurtarmamız lazım. Eğer biz gençliği bu bataklıklardan kurtarırsak, geleceğimizin emin ellerde olduğunun teminatı olarak emin adımlarla geleceğimizi inşa edebiliriz. Bu nedenle bu çalıştayı çok önemsiyoruz. İnşallah bu çalıştay salonda kalmaz, sahaya yansımalarını da görürüz. Hedefimiz, gayemiz budur” ifadelerini kullandı.

“Kalkınmanın sadece fiziki ve ekonomik yatırımlarla gerçekleşmesi mümkün değil”

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da, “Bölgede hizmet veren kurumlar olarak, bölgemizdeki ve ilimizdeki genç nüfus potansiyelini göz önünde bulundurmak zorundayız. Kalkınmanın sadece fiziki ve ekonomik yatırımlarla gerçekleşmesi mümkün değil. Siz beşeri sermayenize yatırım yapmazsanız, beşeri kalkınmaya önem vermezseniz, yaptığınız bütün yatırımlar boşa gider. Biz de bu düsturla yola çıkarak birçok faaliyet planladık. Özellikle 2010 -2023 arasında planlamış olduğumuz programlarla beşeri sermayeye önem verdik” diye konuştu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, çalıştayın; gençliği gençlikle konuşmayı ve gençliğin yarınını gençlikle beraber hazırlamayı amaçlandığını ifade ederek, “Gençliğin kendi diliyle ortak sorunlarını saptamayı, çözüm önerilerini de yine gençlerle hazırlamayı şiar edinmiştir. Bu doğrultuda en temel hedefimiz, ilimizin gençlik politikalarına yön verecek veriler ortaya koymaktır” dedi.

Konuşmaların ardından çalıştay sona erdi.

Toplantıya kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve gençler katıldı.