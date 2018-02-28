Van’da ‘Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışması’ sona erdi

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir kolejin konferans salonunda düzenlenen yarışmaya İpekyolu Gençlik Merkezi, Erciş Yukarı TOKİ Gençlik Merkezi, Gevaş Gençlik Merkezi, Erciş Gençlik Merkezi, Gürpınar Gençlik Merkezi, Süphan Gençlik Merkezi, Edremit Gençlik Merkezi, Tuşba Gençlik Merkezi ve Çaldıran Gençlik Merkezi ekipleri katıldı. Vanlı gençlerin kendilerinin yazıp oynadığı tiyatro oyunları, izleyicilere keyifli ve duygulu anlar yaşattı. Gençlerin sergiledikleri oyunların büyük bir beğeni topladığı yarışmada, Gevaş Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan "120’ler Ölümsüzdür” isimli oyun birinci seçilerek mart ayı içerisinde Erzincan’da gerçekleşecek olan bölge finalinde Van’ı temsil etmeye hak kazandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri Koordinatör Şube Müdürü Sunullah Erçek, “Medeniyetin temel taşlarını oluşturan kültürel altyapının temel dinamikleri olan edebiyat, sanat, spor, müzik ve tiyatro gibi alanlarda var olmalıyız. Kendi türkümüzü yazmazsak, başkalarının türküsünü söyleriz. Kendi tiyatromuzu oynamazsak, başkalarının tiyatrolarını oynarız. Kendi sinemamızı yapmazsak, başkalarının sinemalarına izleyici oluruz. Kültürel bir devrim yapabilmek için bu alanlarda söz sahibi olmalıyız. Kendi yerel dinamiklerimizin, tarihi değerlerimizin etkin olduğu alanlar inşa etmeliyiz. Ancak bu şekilde kültür emperyalizminin önüne geçebilir, kültürel yozlaşmayı önleyebiliriz. Kültürel olarak başka bir medeniyetin etki alanına girdiğimiz an yok oluş ile karşı karşıyayız demektir. Kültürel varoluş toplum olarak canlı bir organizma olduğumuzu gösterir. Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezleri olarak kültür havzamızın en temel unsurlarından biri olan tiyatro yarışmaları için bu organizasyonda bir araya geldik. Hedefimiz gençlik merkezlerimizi değer üreten mekânlar haline dönüştürmektir. Bugünkü programı bir etkinlik olarak değerlendirelim. Hedefimiz dereceye girmekle beraber keyifli vakit geçirmek olsun. Tiyatro yarışmalarında birinci de olabiliriz beşinci de; bunun için üzülmeyelim. Bugün bu salonda birinci seçilerek, bölge ve Türkiye finalinde Van’ı temsil edecek tiyatro ekibi hepimizin ortak değeridir” dedi.

Yarışmada dereceye giren ekiplere ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.