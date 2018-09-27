Van'da GES projesiyle elektrik üretimine başlandı

Van'da yaklaşık 55 milyon dolarlık yatırımla kurulumu tamamlanan 20 megavatlık Güneş Enerji Santrali (GES) projesiyle elektrik üretimine başlandı.

Urartu medeniyetine Tuşba (Güneş Kenti) adıyla başkentlik yapan Van, güneşli gün sayısı ve GES yatırımlarına uygun arazi varlığı açısından Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek bölgeler arasındaki 28 il arasında en yüksek ikinci kotayı Van aldı.

Akfen Holding, Van için ayrılan 77 megavatlık kapasitenin 30 megavatını elde ederek ön lisans alma hakkı elde etti. Ön lisans sonrasındaki süreçte resmi izin ve ruhsat işlemlerinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından firmaya gerekli destekler sunuldu. Bu kapsamda Akfen Yenilenebilir Enerjinin alt şirketlerinden olan Omicron Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Şirketi tarafından Edremit ilçesinde 20 megavatlık GES projesiyle elektrik üretimine başlandı.

İHA muhabirine konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van'ın yıllık 3 bin 68 saat güneşlenme süresi ve bin 635 kWh/metrekarelik global radyasyon değeriyle oldukça önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Genel Sekreter Güray, “Tarihte Tuşba, ‘Güneş Kenti' adıyla başkentlik yapan Van, önemli bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Bu manada birçok çalışmalar yürütüldü ve 2011 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 600 megavatlık kotayla ilgili bir çalışma yapıldı ve bunun 600 megavatlık kotanın 28 ile tahsis edilmiş ve iller arasında en yüksek 77 megavatlık ikinci kota Van'a verildi” dedi.

“Şu an elektrik üretimine başlandı”

Lisans hakkı elde eden firmanın elektrik üretmeye başladığını açıklayan Güray, “2015 yılında da yarışma usulüyle ihalesi yapıldı ve bugün Van'da o ihale sonucunda 30 megavatlık tesis, lisans hakkı elde eden firmamız tarafından yaklaşık 20 megavatlık çalışma bitti. Çok yakın zaman içerisinde devreye alındı ve şu an elektrik üretimine başlandı. Diğer 10 megavatlık GES projesinin inşaatına ise 2019 yılı ilkbaharında başlanacak. Toplamda 30 megavatlık tesis üzerinde güneş enerjisinden elektrik üretimi Van'da devam edecektir” diye konuştu.

“Van'ın güneş enerjisi potansiyeline bu proje bir kıvılcım oldu”

Van ilinin güneş enerjisi potansiyeli için mevcut projenin bir başlangıç olduğuna dikkat çeken Güray, sözlerini şöyle sürdürdü:

“DAKA olarak, Van Valiliği ile birlikte 2015 yılında bir çalışma yaptık. Dönemin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Van'da yaklaşık 6 bin hektarlık bir alanda Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kurulması için müracaatta bulunduk. Bu tesiste de önerdiğimiz 6 bin hektarlık alanda kuruldu. Van'ın güneş enerjisi potansiyeline bu proje bir kıvılcım oldu. Bu alanda yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar da bu potansiyeli iyi değerlendirecektir. Biz de ileriki dönemlerde 6 bin hektarlık alanın da yetmeyeceğini düşünüyoruz. Bu genişleyerek devam edecektir.”

Van'ın gerek arazi varlığı açısından, gerekse sahadaki ölçüm değerleri açısından güneş enerjisinden elektrik üretiminde birinci sırada yer aldığını dile getiren Güray, “30 megavatlık bir tesisin ortalama karşılığı 30 bin konut, yani 4 kişiden hesaplandığı zaman yaklaşık 120 bin kişilik enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Bu da Van'ın yüzde 10'una denk geliyor. Bu hem kentimiz için, hem de ülke ekonomisi için oldukça önemlidir. Van ili elektrik enerjisinin önemli bir kısmını kendi kaynaklarıyla karşılamış olacaktır. 2015'te yatırılan lisans bedeli 88 milyon 360 bin TL, şu an ki sabit kurulum bedeli de ortalama 30-35 milyon dolar arasında oldu. Van, gerek arazi varlığı açısından, gerekse sahadaki ölçüm değerleri açısından güneş enerjisinden elektrik üretiminde birinci sırada yer almaktadır. Buna bir de soğutma maliyetlerini eklersek, iklimsel koşullarından dolayı Van, yapılan çalışmalara göre güneş enerjisinden elektrik üretiminde en avantajlı il konumundadır” şeklinde konuştu.

2019 yılında geriye kalan 10 megavatlık GES projesinin inşaatına ilkbahar ayında başlanması ve eylül ayında tamamlanmasıyla birlikte Van'ın elektrik enerjisi ihtiyacının önemli bir kısmını kendi kaynaklarıyla karşılaması hedefleniyor.