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Van'da glokom tedavisinde 'implant' uygulaması

Van ve bölge halkına hizmet veren Urartu Göz, halk dilinde ‘göz tansiyonu’ veya ‘karasu hastalığı’ olarak adlandırılan glokom rahatsızlığının tedavisinde ’implant’ yöntemini uyguluyor.

Van ve bölge halkına hizmet veren Urartu Göz, halk dilinde ‘göz tansiyonu' veya ‘karasu hastalığı' olarak adlandırılan glokom rahatsızlığının tedavisinde 'implant' yöntemini uyguluyor.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz, Türkiye'de çok az sayıda merkezin yaptığı, bölgede ise bir ilki başararak göz tansiyonu (Glokom) tedavisinde implant yöntemini uyguluyor.


Açıklamalarda bulunan Urartu Göz hekimlerinden Operatör Dr. Kamil Yavuzer, Urartu Göz'de şimdiye kadar göz tansiyonu bulunan 10 hastaya implant yöntemini uyguladıklarını belirtti. Uygulama sonrası yapılan takip neticesinde olumlu sonuç aldıklarını ifade eden Operatör Dr. Yavuzer, “Daha önce Van'da göz tansiyonu hastalığı dediğimi glokom ile ilgili implant uygulaması yoktu. Bunu Türkiye'de de uygulayan çok az merkez var. Buna 2015 yılında başlanmasına rağmen biz 2017 yılında Van'a bunu yapmayı başardık. Şu ana dek 10 hastamıza uyguladık ve bir yıldır uygulamayı takip ediyoruz. Takiplerimiz neticesinde hastalarımızın gayet mutlu olduğunu gördük. Aradan bir yıl geçmesine rağmen bunu Van'dan tutun, Diyarbakır ilimize kadar yapan yok” dedi.

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