Van'da glutensiz ekmek satışı

Vatandaştan gelen talepleri değerlendiren Van Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarını unutmayarak bir ilki daha hayata geçirdi. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile Edremit ilçesinde bulunan Kocaeli Parkı Sosyal Tesislerinde, Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden olan Belvan Tic. Ltd. Şti., glutensiz ekmek ve pasta satışına başlandı. Satışların başlaması üzerine sosyal tesislerde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, Van Çölyak Derneği Başkanı Giyasettin Sevgin, ilgili daire başkanları ve dernek üyeleri katıldı.

Çölyak hastalığının bölgede sık rastlanan bir hastalık olduğunu ve bu nedenle böyle bir çalışmaya gittiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, “Ülkemizde çokta tanınmayan ama hastalıkları nedeniyle çok sıkıntı çeken bir grup var. Bunlar glutensiz unlu ürünleri kullanan çölyak hastalarımız. Aşağı yukarı insanlarımızın yüzde 1'i çölyak hastası. İl Sağlık Müdürlüğünün verilerine göre Van'da ortalama 2 bin 500 çölyak hastası var. Çölyak hastalarının tükettiği ürünler çok özel olmalı. Arpa, buğday, çavdar gibi tahıl ürünlerindeki gluten maddesinin çölyak hastalarının ince bağırsaklarında meydana getirdiği tahribat nedeniyle her ekmeği ve bazı tahıl mamullerini maalesef yiyemiyorlar. Bu nedenle glutensiz undan yapılan ürünleri yemek zorundalar. İşte tam da bu noktada Van'da bulunan Çölyak Derneği yetkilileri bize bu konuyu ulaştırdıklarında, Van Büyükşehir Belediyesi olarak bu ürünlerin hem temin edilmesi hem de imal edilmesi noktasında bir adım attık. Öncelikle Gaziantep Belediyesi ile görüştük. Bizlere kendi fırınlarında ürettikleri glutensiz unlu mamullerden destek vereceklerini belirttiler. Bugün ilk olarak gelen ürünlerimizi hasta ve hasta yakınlarıyla paylaşmak adına buradayız. Emeği geçen herkese ve derneğimize çok teşekkür ediyorum. Şu anda ekmek ve pasta grubunu temin ettik. Çok yakında çocuklarımıza yönelik olarak helva, gofret ve diğer pasta türü mamulleri de getireceğiz” dedi.

Talepler doğrultusunda imalathane kurulacak

Fiyatların diğer satış noktalarına göre daha uygun olduğunu söyleyen Yalçın, şunları söyledi:

“Şu anda yurtdışından temin edilen glutensiz ekmeğin 1 kilosu 96 lira. Yerli üretim 72 lira. Bizim temin edip burada verdiğimiz ekmeğin ise 1 kilosu 17 liraya geliyor. Bu çok iyi bir fiyat. Talebin artması üzerine imalathane kuracağız. Şimdilik Kocaeli Parkı'ndaki kafeteryamızda bulunan bu dolaptan herkes bu ihtiyaçlarını giderebilecek. Şu anda tek adres burası, ama zaman içinde şehir içinde de yeni noktalar oluşturacağız.”

Satışların başlamasından dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Van Çölyak Derneği Başkanı Giyasettin Sevgin ise, kendisinin de çölyak hastası olduğunu belirterek, Van'da 2 bin 500'e yakın çölyak hastası olduğunu söyledi. Sevgin, “Çölyak hastalarının büyük bir kısmı bu ürünlere ulaşmakta sıkıntı çekiyordu. Birçok kişi mısır ve bu ürünlerden kendi imkânlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ama Büyükşehir Belediyemiz bizim taleplerimizi duydu ve glutensiz ekmek ve pasta satışına başladı. Burada bulunan ürünler gerçekten piyasaya göre çok uyguna satılıyor. Büyükşehir Belediyesine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 yıldır çölyak hastası olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Sedat Ünal da, Büyükşehir Belediyesi çalışanı olarak hizmet verdiği kurumun böyle bir çalışmayı hayata geçirmesinin sevindirici olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.