Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 18:56

Van’da görkemli aşiret düğünü

VAN (İHA) – Alan Aşiretinin önde geleni ve AK Parti Van Milletvekili Aday Adayı Şaban Kahraman’ın oğlu Onur Kahraman ile Zümrüt Bayram, görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdiler.

Van’da görkemli aşiret düğünü

07 Mayıs 2018 18:56


AK Parti Milletvekili Aday Adayı Şaban Kahraman’ın oğlu Onur Kahraman ile Zümrüt Bayram için görkemli bir düğün töreni yapıldı. Kırda gerçekleşen düğüne katılan davetliler, okunan Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekerek doyasıya eğlendi. 3 bin 500 kişinin katıldığı ve kilolarca altın ile 500 bin TL paranın takıldığı gelin ve damadın mutlulukları ise gözlerinden okundu.


Kırda yapılan ve 3 gün 3 gece devam eden düğüne Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, siyasetçiler, kanaat önderleri, dernek başkanları, STK temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
13
°
C
  • Salı
    13°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç