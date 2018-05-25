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25 Mayıs 2018 14:38

Van’da ‘Güçlü ebelerle anne ve bebeği emin ellerde’ eğitimi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘Güçlü ebelerle anne ve bebeği emin ellerde’ eğitimi verildi.

Van’da ‘Güçlü ebelerle anne ve bebeği emin ellerde’ eğitimi

25 Mayıs 2018 14:38


SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Hemşire Fatma Erdemir tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sunulan ‘Güçlü ebelerle anne ve bebeği emin ellerde eğitimi’ projesi, 2017 yılı ‘Teknik Destek Programı’ çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Proje, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Görevli Doç. Dr. Hafize Öztürk Can tarafından gerçekleştirildi. Ebelerin doğumlarda daha etkin rol almaları ve normal doğumun yaygınlaştırılması amacıyla doğum öncesi hazırlık hizmetinde görev alan eğitmenleri yetiştirmek ve doğumhanede çalışan ebelerin doğal doğum konusunda bilgilerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimde


‘Doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi, anne adaylarının doğum eylemini sağlıklı ve güvenli şartlarda gerçekleştirmeleri” konularında bilgiler aktarıldı. 5 gün süren eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.




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