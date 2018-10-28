Van'da ‘Güven Huzur' uygulaması

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için 09.00-12.00 arası sahil kenarları, park bahçeler, internet, elektronik oyun salonları gibi yerlerde, 15.00-17.00 arası AVM içleri ve çevreleri ile cadde, sokak, bulvar gibi yerlerde, 21.00-23:00 saatleri arasında ise stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması-7” gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için gerçekleştirilen uygulamaya, ilimizde Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekât, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Havacılık şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerimizden de personel takviyesi ile toplam 326 personel, 16 ekip, 1 helikopter, 1 deniz aracı ve 1 dedektör polis köpeği katılmıştır. Uygulama neticesinde; 105 umuma açık iş yeri ve 432 araç üzerinde yapılan uygulamada 3 bin 368 kişi sorgulanmış, 14 araca ve 44 aranan şahsa işlem yapılmış olup, toplam 10 bin 188 TL cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca uygulamada 1 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız, aynı kararlılıkla bundan böyle de devam edecektir” denildi.